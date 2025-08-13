USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории

«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории

Эльмир Алиев, отдел спорта
04:50 617

Президент футбольного клуба «Карабах» Тахир Гезяль прокомментировал выход команды в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а также заявил, что руководство клуба выделило на трансферы главному тренеру Гурбану Гурбанову такую сумму, которую до сих пор никогда не выделяла.

Напомним, «Карабах» во вторник разгромил северомакедонскую «Шкендию» со счетом 5:1 и в борьбе за выход в основную стадию Лиги чемпионов встретится с венгерским «Ференцварошем».

«Ференцварош» - очень серьезная команда, - говорит президент «Карабаха» в интервью CBC Sport. - Я считаю, что мы готовы играть с ними. Главное, что в «Карабахе» есть стабильность. Даже в проигранных матчах набираемся опыта. В этом году у нас есть историческая возможность попасть в основной этап Лиги чемпионов. Осталось пройти раунд плей-офф. Если мы это сделаем, к нам могут приехать «Ливерпуль» и другие большие клубы.

Могу сказать болельщикам, которые ждут от нас трансферов, что руководство клуба «Карабах» выделило главному тренеру Гурбану Гурбанову такой бюджет, который не выделялся ранее никогда в истории клуба. Мне очень нравится, как Гурбан терпеливо и скрупулезно выбирает игроков. Я его полностью поддерживаю. Он ведет правильную трансферную политику. Не спешит. Принимает только нужных футболистов с правильными человеческими качествами. Еще раз хочу сказать болельщикам, что мы выделили «Карабаху» самый большой бюджет в истории. Он в руках Гурбана Гурбанова. Давайте доверять ему и его выбору».

Напомним, «Карабах» этим летом уже усилили бразильцы Педро Бикальо и Дани Болт, марокканец Сэми Ммае, ивуариец Крис Куаку и испанец Джонатан Монтиель.

