«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории

Президент футбольного клуба « Карабах » Тахир Гезяль прокомментировал выход команды в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а также заявил, что руководство клуба выделило на трансферы главному тренеру Гурбану Гурбанову такую сумму, которую до сих пор никогда не выделяла.

«Ференцварош» - очень серьезная команда, - говорит президент «Карабаха» в интервью CBC Sport. - Я считаю, что мы готовы играть с ними. Главное, что в «Карабахе» есть стабильность. Даже в проигранных матчах набираемся опыта. В этом году у нас есть историческая возможность попасть в основной этап Лиги чемпионов. Осталось пройти раунд плей-офф. Если мы это сделаем, к нам могут приехать «Ливерпуль» и другие большие клубы.

Могу сказать болельщикам, которые ждут от нас трансферов, что руководство клуба «Карабах» выделило главному тренеру Гурбану Гурбанову такой бюджет, который не выделялся ранее никогда в истории клуба. Мне очень нравится, как Гурбан терпеливо и скрупулезно выбирает игроков. Я его полностью поддерживаю. Он ведет правильную трансферную политику. Не спешит. Принимает только нужных футболистов с правильными человеческими качествами. Еще раз хочу сказать болельщикам, что мы выделили «Карабаху» самый большой бюджет в истории. Он в руках Гурбана Гурбанова. Давайте доверять ему и его выбору».