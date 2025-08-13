В руках палестинца раненый ребенок

1. Газа (Палестина). В объятиях палестинца раненый ребенок, эвакуированный после израильского удара

Вашингтон (США). Протесты в связи с гибелью журналистов в секторе Газа

Париж (Франция). Перед мэрией демонтировали лагерь мигрантов

Хагоной (Филиппины). Отец с сыном на месте семейного дома, затопленного морской водой из-за приливов на острове Пугад

Транкозу (Португалия). Люди пытаются потушить лесной пожар, охвативший луга рядом с их домами

Каир (Египет). Дети играют в переносном бассейне во время аномальной жары в трущобах Маншиет-Насер