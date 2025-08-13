USD 1.7000
EUR 1.9768
RUB 2.1378
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В руках палестинца раненый ребенок

объектив haqqin.az
Отдел информации
05:00 277

1. Газа (Палестина). В объятиях палестинца раненый ребенок, эвакуированный после израильского удара

Вашингтон (США). Протесты в связи с гибелью журналистов в секторе Газа

Париж (Франция). Перед мэрией демонтировали лагерь мигрантов

Хагоной (Филиппины). Отец с сыном на месте семейного дома, затопленного морской водой из-за приливов на острове Пугад

Транкозу (Португалия). Люди пытаются потушить лесной пожар, охвативший луга рядом с их домами

Каир (Египет). Дети играют в переносном бассейне во время аномальной жары в трущобах Маншиет-Насер

Мадрид (Испания). Люди спасаются от жары с помощью сражений на водяных пистолетах

В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 278
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 619
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы обновляется
03:45 1138
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
12 августа 2025, 19:07 7988
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
04:17 350
Путин с Трампом встретятся на военной базе
Путин с Трампом встретятся на военной базе
04:00 538
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий
00:23 2487
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке все еще актуально
12 августа 2025, 21:14 12571
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 892
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 975
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 3569

ЭТО ВАЖНО

В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 278
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 619
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы обновляется
03:45 1138
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана наше поле зрения
12 августа 2025, 19:07 7988
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
04:17 350
Путин с Трампом встретятся на военной базе
Путин с Трампом встретятся на военной базе
04:00 538
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий
00:23 2487
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке все еще актуально
12 августа 2025, 21:14 12571
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 892
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 975
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 3569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться