Иран предупредили

Письмо на имя генсека ООН Антониу Гутерриша подписали министры иностранных дел стран «евротройки»: главы МИД Франции Жан-Ноэль Барро, Германии Йоханн Вадефуль и Великобритании Дэвид Лэмми. В документе сказано, что Берлин, Париж и Лондон предложили Тегерану продлить приостановку действия санкций, чтобы избежать их автоматического возобновления позднее в этом месяце.

Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится, что они, что готовы инициировать возвращение санкций против Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы, передает Financial Times.

«Мы ясно дали понять, что, если Иран не захочет достичь дипломатического решения до конца августа 2025 года или не воспользуется возможностью продления, E3 готова запустить механизм snapback», — цитирует FT письмо министров.

«Евротройка» пригрозила Ирану возобновлением санкций в середине июля на фоне приостановки Тегераном сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после ударов Израиля и США в июне. Затем Иран договорился возобновить ядерные переговоры с Британией, Германией и Францией, которые прошли в конце июля в Турции. В ходе этой встречи представители «евротройки» сообщили, что готовы продлить приостановку санкций, которые в противном случае вновь вступят в силу в конце августа, если Тегеран до сентября согласится возобновить ядерные переговоры с США и сотрудничество с МАГАТЭ. Во вторник представители «евротройки» заявили, что их предложение «осталось без ответа со стороны Ирана». Глава иранского МИДа Аббас Аракчи после встречи заявил FT, что у этих стран нет «юридических или моральных оснований» для возобновления санкций, и предупредил, что Иран исключит европейские державы из будущих ядерных переговоров, если они продолжат этот процесс. По утверждению Аракчи, механизм возврата санкций «больше не так важен»: «С европейцами сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, они ничего не могут сделать. Если они примут ответные меры, это означает, что для них это конец пути».

18 октября истекает срок действия санкций Совбеза ООН против Ирана, которые были отменены в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году с участием Британии, Франции, Германии, США, Китая и России. В обмен на отмену международных санкций Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, исключив создание ядерного оружия. США вышли из этого договора в 2018-м, год спустя Иран объявил о приостановке своих обязательств в рамках соглашения. Если хотя бы одна из оставшихся в сделке сторон запустит механизм snapback, то международные санкции могут быть возобновлены.