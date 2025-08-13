Орбан уже празднует «победу России»

Орбан стал единственным лидером Евросоюза, не поддержавшим совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что «Россия выиграла» войну в Украине. Об этом передает Reuters.

«Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну», – заявил Орбан в интервью венгерским СМИ.

По мнению венгерского премьера, единственный вопрос – это «когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого». Также он заявил, что Европа упустила возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

«Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню», – сказал Орбан, добавив, что частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу «смешной и жалкой».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.