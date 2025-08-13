USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Орбан уже празднует «победу России»

08:55 1127

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан накануне встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина заявил, что «Россия выиграла» войну в Украине. Об этом передает Reuters.

Орбан стал единственным лидером Евросоюза, не поддержавшим совместное заявление о том, что Украина должна решать свое будущее самостоятельно.

«Мы сейчас говорим, будто это война с неопределенным исходом, но это не так. Украинцы проиграли войну. Россия выиграла эту войну», – заявил Орбан в интервью венгерским СМИ.

По мнению венгерского премьера, единственный вопрос – это «когда и при каких обстоятельствах Запад, который поддерживает украинцев, признает, что это произошло, и что будет результатом всего этого». Также он заявил, что Европа упустила возможность провести переговоры с Путиным при администрации бывшего президента США Джо Байдена и теперь рискует, что ее будущее будет решено без ее участия.

«Если ты не сидишь за столом переговоров, ты в меню», – сказал Орбан, добавив, что частично против совместного заявления ЕС по Украине, поскольку оно делает Европу «смешной и жалкой».

Президент Украины Владимир Зеленский накануне встречи Трампа и Путина заявил, что эти переговоры важны для их двустороннего трека, но в отношении Украины они ничего принять не могут без украинского представителя.

Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 1903
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок
05:00 2259
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 4722
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы
Украина атакует Волгоградскую область: в городе взрывы
03:45 4585
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
12 августа 2025, 19:07 9760
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
Госдолг США бьет рекорд: 37 триллионов!
04:17 1638
Путин с Трампом встретятся на военной базе
Путин с Трампом встретятся на военной базе
04:00 2372
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
00:23 4718
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке
Зеленский: Российские войска продвинулись до 10 километров на востоке
12 августа 2025, 21:14 13244
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
Рубио: Трамп встретится с Путиным, чтобы «посмотреть ему в глаза»
01:53 1786
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
ЕС призвали молчать о переговорах Трампа и Путина
01:41 2006

