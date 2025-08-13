Фондовый рынок США взлетел

Фондовые индексы США завершили торги во вторник уверенным ростом более чем на 1%, при этом S&P 500 и Nasdaq вновь достигли рекордных уровней, сообщает «Интерфакс».

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Соединенных Штатах в июле вырос на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Темпы инфляции остались на уровне июня, тогда как аналитики, по данным Trading Economics и MarketWatch, ожидали ускорения до 2,8%.

Сдержанный рост цен снизил тревожность на рынках и усилил ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставку на 25 базисных пунктов уже в сентябре. Участники рынка оценивают вероятность такого шага примерно в 90%.

Кроме того, индекс оптимизма малого бизнеса в США в прошлом месяце достиг максимума за пять месяцев. По данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), значение показателя составило 100,3 пункта по сравнению с 98,6 пункта в июне. Аналитики не ожидали изменений, отмечает Trading Economics.

Акции Apple Inc. подорожали на 1,1%, UnitedHealth Group — на 3,7%, Goldman Sachs Group — на 3,4%, Chevron Corp. — на 0,7%, Microsoft Corp. — на 1,4%, Nvidia Corp. — на 0,6%, Alphabet Inc. — на 1,2%, Tesla — на 0,5%. Заметный рост также показали бумаги авиаперевозчиков: котировки United Airlines Holdings взлетели на 10,2%, Delta Air Lines — на 9,2%, Southwest Airlines Co. — на 5,7%.

Акции одного из крупнейших дистрибьюторов медикаментов в США Cardinal Health подешевели на 7,2% после объявления о покупке компании Solaris Health, специализирующейся на урологических услугах, за сумму около $1,9 млрд.

Кроме этого, бумаги McDonald's Corp. снизились на 0,9%, акции International Business Machines и Johnson & Johnson — на 0,6%, а котировки Mosaic Co. — на 4%.

Во вторник индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 483,52 пункта, или 1,1%, достигнув уровня 44 458,61 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 72,31 пункта (также на 1,1%) и составил 6 445,76 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 296,5 пункта, что соответствует росту на 1,4%, и завершил сессию на отметке 21 681,9 пункта.