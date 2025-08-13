USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Фондовый рынок США взлетел

10:19 888

Фондовые индексы США завершили торги во вторник уверенным ростом более чем на 1%, при этом S&P 500 и Nasdaq вновь достигли рекордных уровней, сообщает «Интерфакс».

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Соединенных Штатах в июле вырос на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Темпы инфляции остались на уровне июня, тогда как аналитики, по данным Trading Economics и MarketWatch, ожидали ускорения до 2,8%.

Сдержанный рост цен снизил тревожность на рынках и усилил ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит ставку на 25 базисных пунктов уже в сентябре. Участники рынка оценивают вероятность такого шага примерно в 90%.

Кроме того, индекс оптимизма малого бизнеса в США в прошлом месяце достиг максимума за пять месяцев. По данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), значение показателя составило 100,3 пункта по сравнению с 98,6 пункта в июне. Аналитики не ожидали изменений, отмечает Trading Economics.

Акции Apple Inc. подорожали на 1,1%, UnitedHealth Group — на 3,7%, Goldman Sachs Group — на 3,4%, Chevron Corp. — на 0,7%, Microsoft Corp. — на 1,4%, Nvidia Corp. — на 0,6%, Alphabet Inc. — на 1,2%, Tesla — на 0,5%. Заметный рост также показали бумаги авиаперевозчиков: котировки United Airlines Holdings взлетели на 10,2%, Delta Air Lines — на 9,2%, Southwest Airlines Co. — на 5,7%.

Акции одного из крупнейших дистрибьюторов медикаментов в США Cardinal Health подешевели на 7,2% после объявления о покупке компании Solaris Health, специализирующейся на урологических услугах, за сумму около $1,9 млрд.

Кроме этого, бумаги McDonald's Corp. снизились на 0,9%, акции International Business Machines и Johnson & Johnson — на 0,6%, а котировки Mosaic Co. — на 4%.

Во вторник индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 483,52 пункта, или 1,1%, достигнув уровня 44 458,61 пункта. Standard & Poor's 500 вырос на 72,31 пункта (также на 1,1%) и составил 6 445,76 пункта. Nasdaq Composite поднялся на 296,5 пункта, что соответствует росту на 1,4%, и завершил сессию на отметке 21 681,9 пункта.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 85
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 253
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 383
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6215
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7775
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 973
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4459
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3842
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3033
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6415
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7143

ЭТО ВАЖНО

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 85
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 253
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 383
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6215
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7775
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 973
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4459
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3842
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3033
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6415
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться