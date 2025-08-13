USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Крупный прорыв россиян: украинцы теряют ключевые позиции

11:30 2785

Командир «Азова» Максим Жорин заявил, что до установления контроля Украиной над ситуацией на Покровском направлении еще далеко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, ни у кого не возникнет мысли сейчас заявить, что ситуация на Покровском направлении контролируется. Потому что до контроля здесь очень далеко», — подчеркнул Жорин.

В качестве возможных последствий он назвал взятие Красноармейска, Покровска российскими войсками, а также установление полного контроля армией РФ над всей территорией Донецкой области.

The Wall Street Journal подтверждает, что в последние дни российские войска совершили внезапный прорыв на востоке Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин стремится получить преимущество на поле боя перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом, намеченными на пятницу.

Издание отмечает, что прорыв, простирающийся на несколько миль вглубь территории возле украинского города Доброполье, стал редким явлением в ходе войны. Украинские военные сообщили, что наносят ответные удары по небольшим группам российских солдат, прорвавших первую линию обороны и обошедших пояс укреплений, который возводился несколько месяцев.

«Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Россия развить свое наступление, расширив прорыв и продвинувшись дальше на территории с менее подготовленной обороной. Если российские войска добьются успеха, они смогут оказать большее давление на города, которые все еще контролируются Киевом на востоке Донецкой области, являющейся ключевой целью для Кремля», — отмечает издание.

При этом, подчеркивает WSJ, российское наступление может укрепить позиции Путина накануне переговоров на Аляске. Кремль настаивает, что Донецк является частью России и будет требовать признания этого со стороны США в рамках саммита.

По данным WSJ, офицер из бригады «Азов», служащий в этом районе, сообщил, что россияне нашли брешь в украинских позициях после нескольких недель пробных атак, а затем задействовали крупные резервы живой силы для прорыва. «Украинские войска ежедневно фиксируют около 150 российских пехотинцев, но из-за нехватки опытных пилотов дронов удается уничтожить лишь небольшую часть из них», — сказал он.

В то же время удержать и укрепить этот участок, по мнению издания, будет сложно для российских войск, так как они подвергаются постоянным ударам по уязвимым флангам.

Кроме того, продвижение ВС РФ вызвало резкую критику украинского командования со стороны некоторых военнослужащих.

«Солдаты утверждают, что руководство тратит людей на рискованные атаки с низкой стратегической ценностью и еще меньшими шансами на успех. Запросы на отступление от истощенных или окруженных подразделений часто отклоняются, что приводит к ненужным потерям. Решения принимаются централизованно, а офицеры низшего звена боятся действовать самостоятельно из-за угрозы наказания. В результате растет нехватка личного состава, особенно пехоты, чем сейчас пользуется Россия», — пишет WSJ.

Reuters, в свою очередь, отмечает, что по словам бывшего советника Кремля Сергея Маркова, прорыв может усилить давление на Украину с целью добиться территориальных уступок в рамках будущих договоренностей. «Этот прорыв — словно подарок Путину и Трампу на переговорах», — сказал он.

Издание напоминает, что Трамп уже высказывался о возможности «некоторого обмена территориями», однако президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники опасаются, что давление может вынудить Киев пойти на значительно большие уступки.

Журналисты отмечают, что Белый дом снизил ожидания относительно прогресса в переговорах, назвав встречу «упражнением по выслушиванию». При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп хочет лично оценить Путина.

«Президент считает, что ему нужно поговорить с этим человеком за столом, встретиться лично, услышать его и сделать собственные выводы, посмотрев ему в глаза», — пояснил Рубио.

На вопрос о том, почему Зеленский не приглашен на встречу в Аляске, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что инициатором двусторонней беседы выступил Путин, и Трамп согласился, чтобы получить «лучшее понимание» того, как можно положить конец войне. Она добавила, что президент США открыт и к трехстороннему формату с Путиным и Зеленским.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 90
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 255
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 383
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6216
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7775
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 973
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4459
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3843
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3033
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6416
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7143

ЭТО ВАЖНО

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 90
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 255
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 383
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6216
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7775
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 973
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4459
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3843
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3033
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6416
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7143
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться