Крупный прорыв россиян: украинцы теряют ключевые позиции

В качестве возможных последствий он назвал взятие Красноармейска, Покровска российскими войсками, а также установление полного контроля армией РФ над всей территорией Донецкой области.

«Надеюсь, ни у кого не возникнет мысли сейчас заявить, что ситуация на Покровском направлении контролируется. Потому что до контроля здесь очень далеко», — подчеркнул Жорин.

Командир «Азова» Максим Жорин заявил, что до установления контроля Украиной над ситуацией на Покровском направлении еще далеко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

The Wall Street Journal подтверждает, что в последние дни российские войска совершили внезапный прорыв на востоке Украины, поскольку президент РФ Владимир Путин стремится получить преимущество на поле боя перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом, намеченными на пятницу.

Издание отмечает, что прорыв, простирающийся на несколько миль вглубь территории возле украинского города Доброполье, стал редким явлением в ходе войны. Украинские военные сообщили, что наносят ответные удары по небольшим группам российских солдат, прорвавших первую линию обороны и обошедших пояс укреплений, который возводился несколько месяцев.

«Теперь вопрос заключается в том, сможет ли Россия развить свое наступление, расширив прорыв и продвинувшись дальше на территории с менее подготовленной обороной. Если российские войска добьются успеха, они смогут оказать большее давление на города, которые все еще контролируются Киевом на востоке Донецкой области, являющейся ключевой целью для Кремля», — отмечает издание.

При этом, подчеркивает WSJ, российское наступление может укрепить позиции Путина накануне переговоров на Аляске. Кремль настаивает, что Донецк является частью России и будет требовать признания этого со стороны США в рамках саммита.

По данным WSJ, офицер из бригады «Азов», служащий в этом районе, сообщил, что россияне нашли брешь в украинских позициях после нескольких недель пробных атак, а затем задействовали крупные резервы живой силы для прорыва. «Украинские войска ежедневно фиксируют около 150 российских пехотинцев, но из-за нехватки опытных пилотов дронов удается уничтожить лишь небольшую часть из них», — сказал он.

В то же время удержать и укрепить этот участок, по мнению издания, будет сложно для российских войск, так как они подвергаются постоянным ударам по уязвимым флангам.

Кроме того, продвижение ВС РФ вызвало резкую критику украинского командования со стороны некоторых военнослужащих.

«Солдаты утверждают, что руководство тратит людей на рискованные атаки с низкой стратегической ценностью и еще меньшими шансами на успех. Запросы на отступление от истощенных или окруженных подразделений часто отклоняются, что приводит к ненужным потерям. Решения принимаются централизованно, а офицеры низшего звена боятся действовать самостоятельно из-за угрозы наказания. В результате растет нехватка личного состава, особенно пехоты, чем сейчас пользуется Россия», — пишет WSJ.

Reuters, в свою очередь, отмечает, что по словам бывшего советника Кремля Сергея Маркова, прорыв может усилить давление на Украину с целью добиться территориальных уступок в рамках будущих договоренностей. «Этот прорыв — словно подарок Путину и Трампу на переговорах», — сказал он.

Издание напоминает, что Трамп уже высказывался о возможности «некоторого обмена территориями», однако президент Украины Владимир Зеленский и его европейские союзники опасаются, что давление может вынудить Киев пойти на значительно большие уступки.

Журналисты отмечают, что Белый дом снизил ожидания относительно прогресса в переговорах, назвав встречу «упражнением по выслушиванию». При этом госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп хочет лично оценить Путина.

«Президент считает, что ему нужно поговорить с этим человеком за столом, встретиться лично, услышать его и сделать собственные выводы, посмотрев ему в глаза», — пояснил Рубио.

На вопрос о том, почему Зеленский не приглашен на встречу в Аляске, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что инициатором двусторонней беседы выступил Путин, и Трамп согласился, чтобы получить «лучшее понимание» того, как можно положить конец войне. Она добавила, что президент США открыт и к трехстороннему формату с Путиным и Зеленским.