Израильские войска в Сирии как у себя дома

Механизированные подразделения израильской армии вошли на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра и провели зачистку в пяти населенных пунктах. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

В северной части провинции израильские силы появились в Тарандже, где 12 августа провели спецоперацию. Оттуда один из патрулей направился в сторону города Ходр.

В южном районе появление израильских военных зафиксировали у холма Телль-Ахмар и в деревне Эль-Асбах, где были установлены временные контрольно-пропускные пункты. В центральной части провинции израильские военные заняли поселок Кидна, запретив местным жителям покидать дома.

10 августа колонна из пяти израильских бронемашин въехала в город Эр-Рафид, расположенный на границе с Голанскими высотами. Еще одна колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина, находящийся в центре провинции, примерно в 70 километрах от Дамаска.

26 июля в Париже прошли переговоры между делегациями Сирии и Израиля при посредничестве США. По данным дипломатического источника в Дамаске, обсуждалась возможность возобновления действия соглашения 1974 года о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах. Сирийская сторона, по его словам, потребовала «немедленного вывода израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись».