Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Израильские войска в Сирии как у себя дома

10:36

Механизированные подразделения израильской армии вошли на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра и провели зачистку в пяти населенных пунктах. Об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya.

В северной части провинции израильские силы появились в Тарандже, где 12 августа провели спецоперацию. Оттуда один из патрулей направился в сторону города Ходр.

В южном районе появление израильских военных зафиксировали у холма Телль-Ахмар и в деревне Эль-Асбах, где были установлены временные контрольно-пропускные пункты. В центральной части провинции израильские военные заняли поселок Кидна, запретив местным жителям покидать дома.

10 августа колонна из пяти израильских бронемашин въехала в город Эр-Рафид, расположенный на границе с Голанскими высотами. Еще одна колонна продвинулась в населенный пункт Рувейхина, находящийся в центре провинции, примерно в 70 километрах от Дамаска.

26 июля в Париже прошли переговоры между делегациями Сирии и Израиля при посредничестве США. По данным дипломатического источника в Дамаске, обсуждалась возможность возобновления действия соглашения 1974 года о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах. Сирийская сторона, по его словам, потребовала «немедленного вывода израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись».

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
12 августа 2025, 20:08
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
10:35
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США
04:29
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок
05:00
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
10:10

