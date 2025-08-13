USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Трамп может вынести Украину и Европу за скобки

Reuters
10:35 973

Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор с лидерами стран Европы и президентом США Дональдом Трампом 13 августа. Запланированы три отдельные онлайн-встречи, сообщает Reuters.

Зеленский и лидеры Европы встретятся с Трампом в виртуальном формате перед его саммитом с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщил спикер правительства Германии, видеоконференция Трампа с Зеленским и европейскими лидерами ожидается сегодня в 12:00 по Гринвичу (16:00 по бакинскому времени). На ней будут присутствовать лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС. Также в онлайн-встрече примет участие генсек НАТО Марк Рютте.

После этого Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс пообщаются с европейскими лидерами на отдельной онлайн-встрече, которая запланирована на 13:00 по Гринвичу (17:00 по бакинскому времени).

Затем в 14:30 по Гринвичу (18:30 по бакинскому времени) состоится онлайн-встреча «коалиции желающих», которая работает над планами поддержки Украины в случае прекращения огня.

Как пишет издание, полдесятка высокопоставленных европейских чиновников сообщили, что они видят риск заключения соглашения, которое будет неблагоприятным для Европы и безопасности Украины. По их словам, европейское единство будет жизненно важным, если это произойдет.

«Источник, знакомый с внутренними обсуждениями в США, сообщил, что нельзя исключать возможности того, что Трамп будет стремиться заключить соглашение непосредственно с Путиным без участия Украины или Европы. Но источник выразил сомнение в этом, отметив, что это может создать проблемы с Киевом и ЕС», - пишет Reuters.

