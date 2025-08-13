Трамп пообещал завершить дело Рейгана

Система ПРО «Золотой купол» из США получит четыре уровня защиты для предупреждения, отслеживания и перехвата ракет с помощью лазера. Об этом со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции документ правительства США под названием Go Fast, Think Big! сообщает агентство Reuters.

Система «Золотой купол» будет включать четыре уровня защиты: космический слой для обнаружения, целеуказания и предупреждения, а также три наземных — с системами перехвата, радарными массивами и, возможно, лазерами. Она также будет включать 11 батарей малой дальности, расположенных на континентальной части США, Аляске и Гавайях.

Одна из главных задач проекта — поражать цели на этапе разгона, когда ракеты медленно и предсказуемо проходят через атмосферу Земли. Для этого планируется разместить космические перехватчики, способные быстрее реагировать на приближающиеся угрозы.

Последние линии обороны, называемые «нижним уровнем» и «защитой ограниченной зоны», будут включать новые радары и уже существующие системы, например, противоракетную систему Patriot, а также новую универсальную пусковую установку для запуска современных и будущих перехватчиков против разных типов угроз.

Примечательно, что в документе не упоминается компания SpaceX Илона Маска, которая участвовала в тендере на контракты по проекту «Золотой купол».

Стоимость проекта, инициированного президентом США Дональдом Трампом как аналог израильского «Железного купола», оценивается в 175 млрд евро. Планируется ввести систему в эксплуатацию в 2028 году. Глава Белого дома не назвал конкретную страну, угрожающую США ракетами, но отметил, что система «Золотой купол» сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из любой точки мира или из космоса. Трамп также пообещал «завершить дело, которое президент Рейган начал 40 лет назад».

В 1983 году президент-республиканец Рональд Рейган объявлял о Стратегической оборонной инициативе (СОИ) — программе создания новой системы ПРО, включая космический компонент, направленной на противодействие «угрожающей советской ракетной угрозе». СМИ прозвали эту программу «звездными войнами».