У казахов появился интернет от Маска

Американская компания Starlink с 13 августа начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане, сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

В июне ведомство подписало с Starlink соглашение о соблюдении казахстанского законодательства при оказании услуг. В документе указано «соблюдение всех требований в сфере информационной безопасности и связи», отметили в Минцифре.

Глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев сообщил, что переговоры с Starlink вели на протяжении года.

Starlink — это глобальная спутниковая система от SpaceX, созданная для обеспечения высокоскоростного спутникового интернета в регионах с ненадежным, дорогим или отсутствующим доступом. В сентябре 2022 года основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что Starlink стала доступна на всех континентах, включая Антарктиду. В 2024 году Bloomberg писал, что терминалы Starlink активно продаются на черном рынке. По данным агентства, систему использовали и в Казахстане, а усилия властей по борьбе с нелегальным оборотом терминалов лишь повысили их стоимость на черном рынке.