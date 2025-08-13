USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

У казахов появился интернет от Маска

10:49 513

Американская компания Starlink с 13 августа начала предоставлять услуги спутникового интернета в Казахстане, сообщило Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

В июне ведомство подписало с Starlink соглашение о соблюдении казахстанского законодательства при оказании услуг. В документе указано «соблюдение всех требований в сфере информационной безопасности и связи», отметили в Минцифре.

Глава Минцифры Казахстана Жаслан Мадиев сообщил, что переговоры с Starlink вели на протяжении года.

Starlink — это глобальная спутниковая система от SpaceX, созданная для обеспечения высокоскоростного спутникового интернета в регионах с ненадежным, дорогим или отсутствующим доступом. В сентябре 2022 года основатель SpaceX Илон Маск сообщил, что Starlink стала доступна на всех континентах, включая Антарктиду. В 2024 году Bloomberg писал, что терминалы Starlink активно продаются на черном рынке. По данным агентства, систему использовали и в Казахстане, а усилия властей по борьбе с нелегальным оборотом терминалов лишь повысили их стоимость на черном рынке.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 118
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 269
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 390
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6219
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7776
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 976
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4463
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3849
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3038
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6418
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7149

ЭТО ВАЖНО

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 118
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 269
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 390
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6219
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7776
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 976
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4463
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3849
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3038
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6418
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7149
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться