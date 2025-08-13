Россия просится в Сирию

Инициатива о возвращении российских патрулей в приграничные районы с Израилем в Сирии исходила от Москвы. Как сообщает 11-й канал израильского телевидения со ссылкой на сирийский источник, знакомый с деталями визита главы МИД Сирии аль-Шибани в Москву, инициатива действительно исходила от российской стороны.

При этом правительство в Дамаске пока не дало согласия и, по информации источника, предпочитает сдерживать израильское влияние дипломатическими средствами — при поддержке арабских стран, Турции и США.

В Израиле рассматривают шаги России как попытку восстановить свое влияние в южной Сирии после падения режима Асада. Москва, в свою очередь, позиционирует возвращение патрулей как способ стабилизации ситуации и сдерживания Израиля.

11 августа российское издание «Коммерсантъ» сообщило, что правительство Сирии обратилось к Москве с просьбой возобновить патрули российской военной полиции в южных провинциях, граничащих с Израилем.