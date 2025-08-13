USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Россия просится в Сирию

Инициатива о возвращении российских патрулей в приграничные районы с Израилем в Сирии исходила от Москвы. Как сообщает 11-й канал израильского телевидения со ссылкой на сирийский источник, знакомый с деталями визита главы МИД Сирии аль-Шибани в Москву, инициатива действительно исходила от российской стороны. 

При этом правительство в Дамаске пока не дало согласия и, по информации источника, предпочитает сдерживать израильское влияние дипломатическими средствами — при поддержке арабских стран, Турции и США.

В Израиле рассматривают шаги России как попытку восстановить свое влияние в южной Сирии после падения режима Асада. Москва, в свою очередь, позиционирует возвращение патрулей как способ стабилизации ситуации и сдерживания Израиля.

11 августа российское издание «Коммерсантъ» сообщило, что правительство Сирии обратилось к Москве с просьбой возобновить патрули российской военной полиции в южных провинциях, граничащих с Израилем.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США
Иран предупредили
Иран предупредили
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
