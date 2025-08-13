Евреи едут к арабам

Власти Израиля обсуждают отправку высокопоставленной делегации в Доху для переговоров с катарскими официальными лицами о возобновлении диалога по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации портала, в случае прибытия израильской делегации в Катар стороны обсудят создание всеобъемлющего соглашения для прекращения боевых действий в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

13 августа делегация движения ХАМАС проведет в Каире переговоры с египетскими посредниками о путях достижения прекращения огня в секторе Газа. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты накануне заявил, что Каир совместно с Дохой и Вашингтоном, выступающими посредниками между ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в анклаве.