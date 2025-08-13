USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Евреи едут к арабам

11:08 595

Власти Израиля обсуждают отправку высокопоставленной делегации в Доху для переговоров с катарскими официальными лицами о возобновлении диалога по прекращению огня в секторе Газа и освобождению израильских заложников. Об этом сообщает Axios.

Согласно информации портала, в случае прибытия израильской делегации в Катар стороны обсудят создание всеобъемлющего соглашения для прекращения боевых действий в анклаве и освобождения всех заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

13 августа делегация движения ХАМАС проведет в Каире переговоры с египетскими посредниками о путях достижения прекращения огня в секторе Газа. Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты накануне заявил, что Каир совместно с Дохой и Вашингтоном, выступающими посредниками между ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в анклаве.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 128
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 275
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 394
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост
12 августа 2025, 23:32 6219
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
12 августа 2025, 20:08 7777
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
10:35 977
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США
04:29 4464
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3850
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок
05:00 3038
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6419
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
10:10 7150

