Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Козырь Европы против России

The Times
11:10 926

Европа может конфисковать замороженные российские активы и передать деньги в фонд помощи Украине, пишет издание The Times.

Большая часть этих средств, а это около 300 млрд евро, находится в Европе. Около 190 млн евро хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear, а до 20 млрд евро – в ее французском конкуренте Clearstream. Это значительно превосходит 70 миллиардов евро частных активов, принадлежащих примерно 2000 российским гражданам, которые заморожены санкционной коалицией.

Теоретически каждая страна, в которой хранятся российские активы, может принять решение об их конфискации и передаче в фонд для Украины. Затем эти средства можно было бы инвестировать более агрессивно, чтобы получить более высокую прибыль и поддержать Киев.

Стоит отметить, что Бельгия взимает 25%-ный налог с прибыли, которую Euroclear получает от российских активов, включая проценты и дивиденды по акциям, а полученные средства поступают в основной европейский фонд помощи Украине. На данный момент было осуществлено три транша выплат около 1,5 миллиарда евро каждый.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 133
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 279
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 395
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6219
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7777
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 977
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4464
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3851
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3040
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6419
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7151

