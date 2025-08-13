Козырь Европы против России

Большая часть этих средств, а это около 300 млрд евро, находится в Европе. Около 190 млн евро хранится в бельгийской клиринговой палате Euroclear, а до 20 млрд евро – в ее французском конкуренте Clearstream. Это значительно превосходит 70 миллиардов евро частных активов, принадлежащих примерно 2000 российским гражданам, которые заморожены санкционной коалицией.

Теоретически каждая страна, в которой хранятся российские активы, может принять решение об их конфискации и передаче в фонд для Украины. Затем эти средства можно было бы инвестировать более агрессивно, чтобы получить более высокую прибыль и поддержать Киев.

Стоит отметить, что Бельгия взимает 25%-ный налог с прибыли, которую Euroclear получает от российских активов, включая проценты и дивиденды по акциям, а полученные средства поступают в основной европейский фонд помощи Украине. На данный момент было осуществлено три транша выплат около 1,5 миллиарда евро каждый.