Летим через Баку: почему растут трансферные перевозки из Грузии через столицу Азербайджана

Благодаря своему географическому положению на стыке Европы и Азии Азербайджан, и, в частности, Баку, обладает стратегическим преимуществом в организации трансфертных авиаперевозок. В условиях, когда маршрут через Баку зачастую короче и удобнее по сравнению с альтернативами через Стамбул или Дубай, это преимущество становится особенно значимым. В результате уже сегодня доля пассажиров, использующих Азербайджан исключительно как трансфертную точку, достигла 20%. Этому способствовали как геополитические изменения, так и проактивная стратегия Azerbaijan Airlines (AZAL) по продвижению на крупных внешних рынках. Этот фактор уже оказывает прямое влияние на выбор пассажиров из соседних стран, в том числе граждан Грузии, которые все чаще выбирают аэропорт Гейдар Алиев в Баку в качестве трансфертной точки для международных перелетов.

Статистика роста

Баку продолжает укреплять свои позиции как удобный трансфертный узел для грузинских пассажиров, особенно на направлениях, где отсутствует прямое сообщение или где азербайджанский хаб предлагает более выгодные по цене или стыковкам решения. Итоги статистических данных за 2024 год указывают на устойчивую активность трансфертных авиаперевозок граждан Грузии через Азербайджан. В частности, трансферту через Баку отдали предпочтение 34 245 путешественников из Тбилиси и 1 826 - из Батуми. По сравнению с предыдущим годом это означает рост на 137% (в целом в 14 456 пассажиров за 2023 год) и 8% (1 696 пассажиров) соответственно.

Статистика впечатляющая, особенно с учетом того, что еще совсем недавно фиксировалась тенденция оттока пассажиров из Баку в грузинские аэропорты в поисках более выгодных маршрутов. Однако ситуация изменилась в обратную сторону буквально за пару-тройку лет, причем благодаря нескольким существенным факторам.

Во-первых, это объективная «внешняя» причина: геополитические кризисы, коснувшиеся и нашего региона, сыграли роль триггера, качественно переформатировав трансфертную и логистическую карты континента.

Азербайджан в новых условиях превратился в важный трансфертный узел на пересечении Европы и Азии, что сделало его привлекательным для пассажиров, следующих между этими регионами.

Это прослеживается и в статистике конечных пунктов прибытия, которые выбирают следующие из Грузии трансфертные пассажиры. Так, наиболее востребованными направлениями для вылетающих из Тбилиси в прошлом году стали Москва (12064 пассажира), Пекин (3576), Дубай (1721), Актау (1480), Бишкек (683). Из Батуми же наибольший пассажиропоток шел по маршрутам Москва (190), Астана (32), Ташкент (108), Бишкек (15) и Санкт-Петербург (321).

Вместе с тем неоспорима роль в росте трансфертных пассажироперевозок воздушным транспортом через Баку и качественного преобразования в структурах авиасектора страны.

К слову, в первом полугодии текущего года AZAL осуществила перевозку 222 237 пассажиров между Азербайджаном и Грузией, что позволило ей войти в пятерку авиаперевозчиков, лидирующих по количеству перевезенных пассажиров в воздушном пространстве Грузии.

Пассажиры из соседних стран предпочитают вылетать из Баку, выбирая транзитные рейсы в различные направления ради собственного удобства. Это приводит к росту спроса на рейсы из Тбилиси в Баку. Учитывая эту тенденцию, AZAL организовали дополнительные рейсы по данному маршруту, чтобы удовлетворить увеличившийся спрос на транзитные перелеты.

Факторы популярности

Итак, среди основных причин роста популярности бакинского направления у грузинских пассажиров — расширяющаяся маршрутная сеть AZAL и высокое качество инфраструктуры Международного аэропорта Гейдар Алиев.

По первой части отметим, что согласно последним данным, в 2025 году AZAL выполняет рейсы по около 50 направлениям — почти в два раза больше, чем в 2022-м. Особенно востребованы рейсы в Стамбул, Москву и Дубай. Таким образом, граждане Грузии через Баку получили доступ к более чем 50 международным маршрутам.

Что касается Международного аэропорта Гейдар Алиев, то его статус ведущего авиационного узла региона признан на международном уровне – аэропорт восьмой год подряд является лауреатом престижной премии Skytrax World Airport Awards в номинации «Лучший аэропорт Центральной Азии и СНГ». При этом в центре внимания находятся вопросы цифровой трансформации, автоматизации процессов и модернизации инфраструктуры аэропорта — это ключевые принципы, лежащие в основе его признания как центра инноваций и высокого уровня пассажирского комфорта.

Кроме того, высокому росту трансферных перевозок способствует и успешная реализация модели hub-and-spoke. Эта система, предполагающая создание центра пересадок с «волнами» прилета и вылета, позволяет значительно повысить гибкость и доступность авиаперелетов. Утренние и вечерние «стыковочные волны» дают пассажирам, в том числе и из Грузии, возможность быстро добраться до десятков стран, включая Турцию, Россию, ОАЭ, а также ряд направлений в Европе, Южной и Средней Азии.

Модель hub-and-spoke позволяет оптимизировать маршруты, сократить расходы и увеличить пассажиропоток, равномерно распределяя его на все рейсы и снижая количество пустых кресел. Именно эта схема стала ключевым фактором успеха AZAL на мировом рынке авиаперевозок, оптимизируя использование воздушных судов и улучшая загрузку рейсов.

Рост трансфертного пассажиропотока подтверждается и статистикой. Только в первой половине 2025 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,45 млн пассажиров — на 2% больше, чем годом ранее. Из них 196,5 тыс. человек составляли трансфертные пассажиры, что на 17% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

УВД «Азераэронавигация» за шесть месяцев зафиксировало 162,5 тыс. полетов в воздушном пространстве страны, из которых 77% были трансфертными. Это означает, что Азербайджан не просто расширяет географию полетов, но и укрепляет свои позиции как ключевого транспортного коридора на евразийском направлении.

Развитие трансфертных перевозок невозможно без высокого уровня сервиса. AZAL, входящая в AZCON Holding, в 2025 году была признана «Лучшей региональной авиакомпанией Центральной Азии и СНГ» по версии Skytrax — авторитетной британской организации в сфере авиационного рейтинга. Этот факт стал важным подтверждением растущего авторитета перевозчика на международной арене.

По словам старшего экономиста IATA Майи Марциняк, авиационный рынок Азербайджана не только превзошел среднемировые темпы роста, но и опередил динамику, наблюдаемую в странах Восточной Европы за последнее десятилетие. Причем в ближайшие десять лет прогнозируется дополнительный рост на 40%, прежде всего за счет увеличения числа пассажиров, вылетающих из страны. «Это отражает высокую активность в секторе: все больше людей путешествуют через Азербайджан, приезжают в страну и пользуются услугами местных авиаперевозчиков. Значительная часть этого роста оказывает прямое положительное влияние на финансовые показатели отрасли», - добавила М.Марциняк.

Таким образом, растущий интерес граждан Грузии к трансферту через Азербайджан — это не только следствие текущих реалий, но и часть широкой региональной трансформации. Баку укрепляет свои позиции в качестве ключевого авиационного узла Южного Кавказа, превращаясь в точку пересечения интересов, маршрутов и стратегий для миллионов пассажиров. С учетом усиливающейся роли страны в региональной авиации и активного расширения маршрутной сети AZAL востребованность трансфертных перевозок через Баку будет только расти.