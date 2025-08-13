Китай вытеснил американский эсминец

Военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявили о вытеснении американского эсминца USS Higgins из района спорного рифа Скарборо (Хуанъянь) в Южно-Китайском море. Инцидент произошел 13 августа, сообщает Центральное телевидение КНР.

По данным командования, корабль ВМС США без разрешения вошел в «территориальные воды Китая» у рифа. Для его сопровождения, предупреждения и принудительного удаления были задействованы китайские военные силы.

В Пекине подчеркнули, что действия американцев «нарушают суверенитет и безопасность КНР, подрывают мир и стабильность в регионе, а также противоречат международному праву и основным нормам международных отношений».

Вашингтон, в свою очередь, не признает территориальные притязания Китая на острова и рифы Южно-Китайского моря. Американские власти ранее неоднократно заявляли, что их флот имеет право действовать в международных водах в соответствии с нормами международного права.