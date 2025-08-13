USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Китай вытеснил американский эсминец

11:17

Военно-морские силы Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявили о вытеснении американского эсминца USS Higgins из района спорного рифа Скарборо (Хуанъянь) в Южно-Китайском море. Инцидент произошел 13 августа, сообщает Центральное телевидение КНР.

По данным командования, корабль ВМС США без разрешения вошел в «территориальные воды Китая» у рифа. Для его сопровождения, предупреждения и принудительного удаления были задействованы китайские военные силы.

В Пекине подчеркнули, что действия американцев «нарушают суверенитет и безопасность КНР, подрывают мир и стабильность в регионе, а также противоречат международному праву и основным нормам международных отношений».

Вашингтон, в свою очередь, не признает территориальные притязания Китая на острова и рифы Южно-Китайского моря. Американские власти ранее неоднократно заявляли, что их флот имеет право действовать в международных водах в соответствии с нормами международного права.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост
12 августа 2025, 23:32
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
12 августа 2025, 20:08
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
10:35
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США
04:29
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок
05:00
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
10:10

