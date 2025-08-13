USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

У Трампа нет спецов по России перед встречей с Путиным

11:23 408

Белый дом в преддверии саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина испытывает недостаток опытных экспертов и специалистов, которые могли бы дать совет американскому лидеру, сообщила газета Financial Times.

Издание отмечает, что во втором президентском сроке Трамп делает ставку на лояльность сотрудников, зачастую не придавая большого значения их профессиональному опыту. При этом в госаппарате продолжаются масштабные увольнения: только в июле лишились должностей более 1300 человек, включая аналитиков по России и Украине.

Переговоры с Путиным в Москве 6 августа вел Стив Уиткофф, не обладающий значительным опытом во внешней политике. Ранее долгое время работавшие дипломаты США были отстранены от участия в переговорах.

«Можно с уверенностью сказать, что у Трампа нет ни одного политического деятеля, который знал бы Россию и Украину и мог бы дать ему совет», – поделился мнением бывший посол США в Болгарии Эрик Рубин.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.

12:03 144
11:57 289
11:35 400
12 августа 2025, 23:32 6220
12 августа 2025, 20:08 7778
10:35 979
04:29 4465
08:37 3856
05:00 3041
04:50 6422
10:10 7151

