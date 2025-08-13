USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В России пытались сжечь синагогу

11:34

Неизвестные этой ночью в Обнинске (город областного значения в Калужской области) попытались поджечь синагогу с помощью бутылок с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

В здание бросили не менее трех бутылок, повредив вход. В пресс-службе главного раввина сообщили, что заявление в полицию уже подано. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Это не первый случай нападения на эту синагогу. В июле 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание, в результате чего сгорела внутренняя электроподстанция. Тогда правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних.

В конце мая в Сочи неизвестный с молотком напал на синагогу во время детских занятий. Войти в помещение ему не удалось, никто не пострадал. Нападавший снимал происходящее на телефон и до приезда полиции успел закидать здание камнями. Мужчину задержали.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
12 августа 2025, 20:08
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
10:35
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США
04:29
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок
05:00
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
10:10

