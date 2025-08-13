В России пытались сжечь синагогу

Неизвестные этой ночью в Обнинске (город областного значения в Калужской области) попытались поджечь синагогу с помощью бутылок с зажигательной смесью, сообщили в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара.

В здание бросили не менее трех бутылок, повредив вход. В пресс-службе главного раввина сообщили, что заявление в полицию уже подано. Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Это не первый случай нападения на эту синагогу. В июле 2024 года неизвестные уже пытались поджечь здание, в результате чего сгорела внутренняя электроподстанция. Тогда правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних.

В конце мая в Сочи неизвестный с молотком напал на синагогу во время детских занятий. Войти в помещение ему не удалось, никто не пострадал. Нападавший снимал происходящее на телефон и до приезда полиции успел закидать здание камнями. Мужчину задержали.