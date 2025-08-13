USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов

11:35 406

Сирийское правительство начало подготовку к военной операции против курдских формирований «Сирийские демократические силы» (сирийское ответвление террористической Рабочей партии Курдистана), контролирующих нефтяные и газовые месторождения, пограничные переходы и стратегическую плотину Тишрин. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Отмечается, что сирийское правительство наращивает военную мощь вокруг территорий, которые контролириует СДС. Газета также не исключает участие Турции и других сторон в операции. Турция полностью поддерживает сирийское правительство в этом вопросе.

Сообщается, что СДС направила в Дамаск делегацию, пытаясь предотвратить операцию и предложить создание федерации, однако позиция сирийского правительства остается неизменной: оружие должно быть сложено, а территории возвращены под контроль администрации.

По словам посла США в Анкаре Тома Баррака, Сирия останется унитарным государством, федерализация неприемлема.

Издание также отмечает, что в регионе происходят неожиданные дипломатические взаимодействия. Израиль и Иран, несмотря на прошлые конфликты, координируют действия в Сирии. «Представители СДС провели конференцию в Хасаке с участием лидеров друзов, алавитов и представителей Израиля и Ирана», - говорится в материале.

Накануне сообщалось, что в районе Тель-Мааз на востоке Алеппо произошли ожесточенные столкновения между сирийской армией и двумя группами курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС). По данным Минобороны Сирии, попытка прорыва СДС привела к бою, в результате которого погиб один военнослужащий.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 153
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 297
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 407
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6220
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7779
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 980
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4465
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3858
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3041
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6424
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7153

ЭТО ВАЖНО

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 153
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 297
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 407
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6220
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7779
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 980
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4465
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3858
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3041
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6424
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7153
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться