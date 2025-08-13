Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов

Сирийское правительство начало подготовку к военной операции против курдских формирований «Сирийские демократические силы» (сирийское ответвление террористической Рабочей партии Курдистана), контролирующих нефтяные и газовые месторождения, пограничные переходы и стратегическую плотину Тишрин. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

Отмечается, что сирийское правительство наращивает военную мощь вокруг территорий, которые контролириует СДС. Газета также не исключает участие Турции и других сторон в операции. Турция полностью поддерживает сирийское правительство в этом вопросе.

Сообщается, что СДС направила в Дамаск делегацию, пытаясь предотвратить операцию и предложить создание федерации, однако позиция сирийского правительства остается неизменной: оружие должно быть сложено, а территории возвращены под контроль администрации.

По словам посла США в Анкаре Тома Баррака, Сирия останется унитарным государством, федерализация неприемлема.

Издание также отмечает, что в регионе происходят неожиданные дипломатические взаимодействия. Израиль и Иран, несмотря на прошлые конфликты, координируют действия в Сирии. «Представители СДС провели конференцию в Хасаке с участием лидеров друзов, алавитов и представителей Израиля и Ирана», - говорится в материале.

Накануне сообщалось, что в районе Тель-Мааз на востоке Алеппо произошли ожесточенные столкновения между сирийской армией и двумя группами курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС). По данным Минобороны Сирии, попытка прорыва СДС привела к бою, в результате которого погиб один военнослужащий.