Путин окружил свою резиденцию ПВО

Спутниковые снимки показали, что по меньшей мере 12 расчетов противовоздушной обороны, в основном комплексы «Панцирь-С1», находятся рядом с резиденцией президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области, сообщает «Радио Свобода».

Пользователь сети X с ником jembobineuse заявил 12 августа, что обнаружил на «Яндекс.Картах» несколько систем ПВО на Валдае, о которых ранее не сообщалось. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов подтвердил эти данные. Крутов опубликовал все системы ПВО в этом районе на интерактивной карте.

Первый комплекс ПВО, расположенный в нескольких километрах от резиденции Путина на Валдае, обнаружили в январе 2023 года. Тогда местные жители предоставили изданию «Агентство» фотографию с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Спустя полтора года, в июле 2024-го, «Радио Свобода» сообщило, что у резиденции заметили вторую систему «Панцирь-С1».

Как отмечает «Радио Свобода», вокруг резиденции Путина теперь стоит всего лишь в пять раз меньше систем ПВО, чем в Москве и Московской области.