USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Путин окружил свою резиденцию ПВО

11:33 612

Спутниковые снимки показали, что по меньшей мере 12 расчетов противовоздушной обороны, в основном комплексы «Панцирь-С1», находятся рядом с резиденцией президента России Владимира Путина на Валдае в Новгородской области, сообщает «Радио Свобода».

Пользователь сети X с ником jembobineuse заявил 12 августа, что обнаружил на «Яндекс.Картах» несколько систем ПВО на Валдае, о которых ранее не сообщалось. Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов подтвердил эти данные. Крутов опубликовал все системы ПВО в этом районе на интерактивной карте.

Первый комплекс ПВО, расположенный в нескольких километрах от резиденции Путина на Валдае, обнаружили в январе 2023 года. Тогда местные жители предоставили изданию «Агентство» фотографию с зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Спустя полтора года, в июле 2024-го, «Радио Свобода» сообщило, что у резиденции заметили вторую систему «Панцирь-С1».

Как отмечает «Радио Свобода», вокруг резиденции Путина теперь стоит всего лишь в пять раз меньше систем ПВО, чем в Москве и Московской области.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 158
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 297
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 410
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6222
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7779
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 982
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4466
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3858
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3041
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6425
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7154

ЭТО ВАЖНО

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 158
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 297
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 410
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6222
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7779
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 982
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4466
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3858
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3041
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6425
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7154
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться