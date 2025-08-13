Трамп «помог» сближению Индии и Китая

Перезапуск рейсов может быть официально объявлен в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Китай на саммит ШОС, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа.

Индия и Китай договорились восстановить прямое авиасообщение, прерванное во время пандемии COVID-19 и последовавшего ухудшения двусторонних отношений после приграничного конфликта 2020 года, в результате которого погибли 20 индийских солдат и неизвестное число китайских военных, сообщает Bloomberg.

По версии Bloomberg, введение новых тарифов США и резкая риторика Дональда Трампа по отношению к Индии подтолкнули Нью-Дели к сближению с Пекином и странами БРИКС. Моди также укрепил связи с Россией и Бразилией – в августе пригласил Владимира Путина в Индию, а с лидером Бразилии договорился об углублении торговых отношений.

Китай, ранее ограничивавший экспорт удобрений в Индию, в июне снял часть ограничений, и в этом месяце поставки начались вновь, что может повлиять на мировые цены и дефицит. Индийская корпорация Adani ведет переговоры о совместном выпуске батарей с китайской BYD. Несмотря на потепление, стороны по-прежнему сохраняют настороженность из-за исторического соперничества и поддержки Китаем Пакистана на фоне недавних военных разногласий.

По мнению экспертов, обе страны стремятся к стратегической автономии после давления США, а дипломатические шаги Пекина и Нью-Дели свидетельствуют о взаимной заинтересованности в улучшении отношений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.