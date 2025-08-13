USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Трамп «помог» сближению Индии и Китая

11:41 208

Индия и Китай договорились восстановить прямое авиасообщение, прерванное во время пандемии COVID-19 и последовавшего ухудшения двусторонних отношений после приграничного конфликта 2020 года, в результате которого погибли 20 индийских солдат и неизвестное число китайских военных, сообщает Bloomberg.

Перезапуск рейсов может быть официально объявлен в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Китай на саммит ШОС, который пройдет в Тяньцзине с 31 августа.

По версии Bloomberg, введение новых тарифов США и резкая риторика Дональда Трампа по отношению к Индии подтолкнули Нью-Дели к сближению с Пекином и странами БРИКС. Моди также укрепил связи с Россией и Бразилией – в августе пригласил Владимира Путина в Индию, а с лидером Бразилии договорился об углублении торговых отношений.

Китай, ранее ограничивавший экспорт удобрений в Индию, в июне снял часть ограничений, и в этом месяце поставки начались вновь, что может повлиять на мировые цены и дефицит. Индийская корпорация Adani ведет переговоры о совместном выпуске батарей с китайской BYD. Несмотря на потепление, стороны по-прежнему сохраняют настороженность из-за исторического соперничества и поддержки Китаем Пакистана на фоне недавних военных разногласий.

По мнению экспертов, обе страны стремятся к стратегической автономии после давления США, а дипломатические шаги Пекина и Нью-Дели свидетельствуют о взаимной заинтересованности в улучшении отношений.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует приехать в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 163
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 297
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 411
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6222
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7779
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 983
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4466
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3858
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3041
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6425
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7154

ЭТО ВАЖНО

Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 163
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 297
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 411
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6222
Кто стреляет в азербайджанскую нефть?
Кто стреляет в азербайджанскую нефть? главный вопрос; все еще актуально
12 августа 2025, 20:08 7779
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки
Трамп может вынести Украину и Европу за скобки Reuters
10:35 983
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика
04:29 4466
Иран предупредили
Иран предупредили
08:37 3858
В руках палестинца раненый ребенок
В руках палестинца раненый ребенок объектив haqqin.az
05:00 3041
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
«Карабах» выделил Гурбану Гурбанову самый большой бюджет в истории
04:50 6425
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары...
Украина атаковала регионы России: под ударом нефтезаводы, взрывы, пожары... обновлено 10:10
10:10 7154
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться