Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?

Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Публикация размещена на официальной странице Белого дома в социальной сети X.
В ней говорится, что кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.
President Donald J. Trump is the President of PEACE. pic.twitter.com/7ZH5hKHLVI— The White House (@WhiteHouse) August 12, 2025
Напомним, что инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет.
«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — заявил президент Азербайджана.