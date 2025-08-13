Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?

В ней говорится, что кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира поддерживают президент Азербайджана Ильхам Алиев , премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Белый дом опубликовал список иностранных лидеров, поддержавших кандидатуру президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Публикация размещена на официальной странице Белого дома в социальной сети X.

Напомним, что инициатива выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира была поддержана во время трехсторонней встречи в Вашингтоне. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обратиться в Нобелевский комитет.

«Дональд Трамп этого заслуживает. Он смог в короткий срок завершить длительный переговорный процесс. Мы вместе с премьер-министром Армении можем написать письмо и обратиться в Нобелевский комитет», — заявил президент Азербайджана.