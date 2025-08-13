Канада заставила украинцев платить за сбитый Ираном самолет

Апелляционный суд Онтарио отклонил жалобу авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и подтвердил обязанность выплатить полные компенсации семьям погибших в катастрофе рейса PS752. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

«Отклоняю апелляционную жалобу, взыскивая судебные расходы с апеллянта в пользу ответчиков», – говорится в документе.

В соответствии с международным правом авиакомпания обязана выплатить компенсацию до $180 тысяч каждому пассажиру в случае установленной вины. При наличии признаков халатности сумма возмещения может быть увеличена.

В прошлом году суд Онтарио пришел к выводу, что МАУ проявила небрежность, не проведя должную оценку рисков перед вылетом рейса из Тегерана. Это решение лишило перевозчика права ограничивать сумму компенсаций семьям жертв катастрофы PS752. Апелляционный суд отказался пересматривать вердикт.

8 января 2020 года самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит иранскими военными над Тегераном. Погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа, в том числе граждане Украины. 16 апреля 2023 года суд в Иране вынес приговор десяти военным, проходившим по делу о крушении рейса PS752.