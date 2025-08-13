USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Азербайджан выходит на глобальную логистическую сцену

12:41 902

Азербайджан уверенно заявляет о себе как о важном логистическом узле на евразийском пространстве. Об этом пишет арабская газета Asharq Al-Awsat.

Издание отмечает, что реализация транспортного коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван, открывает перед республикой значительные экономические перспективы.

Эксперты подчеркивают, что проект позволит значительно расширить экспортные возможности страны, увеличить ненефтяной ВВП и сократить логистические расходы, включая авиаперевозки. Одновременно Азербайджан получает независимую альтернативу транзиту через Иран, что укрепляет его экономическую и транспортную автономию.

По мнению аналитиков, эти изменения превращают страну не только в центр региональной торговли, но и в ключевое звено глобальных транспортных цепочек, открывая новые возможности для устойчивого экономического роста и повышения влияния Азербайджана на евразийской арене.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 823
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4364
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1106
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4839
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9339
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5820
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6144
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3637
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2162
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1164
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6716

ЭТО ВАЖНО

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 823
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4364
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1106
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4839
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9339
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5820
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6144
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3637
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2162
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1164
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6716
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться