Азербайджан выходит на глобальную логистическую сцену

Азербайджан уверенно заявляет о себе как о важном логистическом узле на евразийском пространстве. Об этом пишет арабская газета Asharq Al-Awsat.

Издание отмечает, что реализация транспортного коридора, соединяющего Азербайджан и Нахчыван, открывает перед республикой значительные экономические перспективы.

Эксперты подчеркивают, что проект позволит значительно расширить экспортные возможности страны, увеличить ненефтяной ВВП и сократить логистические расходы, включая авиаперевозки. Одновременно Азербайджан получает независимую альтернативу транзиту через Иран, что укрепляет его экономическую и транспортную автономию.

По мнению аналитиков, эти изменения превращают страну не только в центр региональной торговли, но и в ключевое звено глобальных транспортных цепочек, открывая новые возможности для устойчивого экономического роста и повышения влияния Азербайджана на евразийской арене.