ЦБА раскрыл ожидания по нефтегазовому сектору

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП в нефтегазовом секторе страны на 1,2% в 2025 году, а в 2026-м — снижение на аналогичную величину.

Как отмечается в «Обзоре денежно-кредитной политики» ЦБА, основной вклад в экономический рост в ближайшие годы будет обеспечен ненефтегазовым сектором.