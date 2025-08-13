USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

ЦБА раскрыл ожидания по нефтегазовому сектору

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует рост ВВП в нефтегазовом секторе страны на 1,2% в 2025 году, а в 2026-м — снижение на аналогичную величину.

Как отмечается в «Обзоре денежно-кредитной политики» ЦБА, основной вклад в экономический рост в ближайшие годы будет обеспечен ненефтегазовым сектором.

В документе подчеркивается, что реализация прогнозов на 2025–2026 годы во многом зависит от динамики реальных потребительских расходов домохозяйств. При этом неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках может повлиять на экономику страны через различные каналы.

Прогноз по нефтегазовой отрасли составлен на основе официальных расчетов правительства.

