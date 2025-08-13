Казахи спасают Каспий

Средства из правительственного резерва направлены на развитие Казахстанского научно-исследовательского института (КазНИИ) Каспийского моря. Структура была создана по поручению президента Касым-Жомарта Токаева для изучения экологических проблем акватории.

Среди ключевых задач института — оценка рыбных ресурсов, разработка мер по их сохранению, выяснение причин массовой гибели тюленей и защита их популяции. Ученые также исследуют гидрологические процессы, уровень воды, климатические изменения и их влияние на экосистему. Отдельное внимание уделяется контролю качества воды и сохранению биоразнообразия в казахстанской части моря.

Выделенные средства позволят модернизировать лаборатории, занимающиеся гидробиологией, гидрохимией, гидрометеорологией и спутниковым мониторингом.

Ранее сообщалось, что уровень Каспия опустился ниже минимального за весь период наблюдений – менее минус 29 метров по балтийской системе высот. Снижение уровня моря особенно заметно в наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана.