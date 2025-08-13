Эстония высылает российского дипломата

USD 1.7000
Министерство иностранных дел Эстонии высылает первого секретаря посольства России Дмитрия Прилепина из страны. Об этом в среду, 13 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам представителей министерства, временный поверенный в делах российской дипломатической миссии был вызван в МИД для вручения соответствующей ноты. Они добавили, что Таллин принял такое решение из-за того, что действия Москвы направлены против конституционного строя и внутренней стабильности Эстонии.

«Дипломат непосредственно и активно участвовал в расколе эстонского общества, способствуя совершению преступлений против государства, в том числе ряда правонарушений, связанных с нарушением санкций», — передает слова главы МИД республики Маргуса Цахкна официальный сайт министерства.

28 июля МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за предполагаемого нарушения морской границы республики.

