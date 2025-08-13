USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Армения хочет примкнуть еще к одному мегапроекту Азербайджана

Армения определилась с приемлемым для себя форматом участия в проекте прокладки энергетического кабеля по дну Черного моря, соединяющего Азербайджан и Румынию через территорию Грузии, с дальнейшим подключением Венгрии. Об этом пишут армянские СМИ со ссылкой на ответ Министерства территориального управления Армении.

В министерстве пояснили, что «Армения придает большое значение развитию как двустороннего, так и регионального энергетического сотрудничества, особенно в контексте реализуемых инфраструктурных проектов». В ведомстве сказали, что Армения не раз выражала заинтересованность в проекте строительства подводного энергокабеля и уже провела подготовительную работу как на техническом, так и политическом уровнях.

При этом официальное присоединение Армении к проекту будет возможно только после подписания меморандума о намерениях с Грузией и другими странами-участницами — Азербайджаном, Румынией и Венгрией.

В качестве приемлемого формата участия Ереван рассматривает создание компании-участника, которая будет иметь долю в проекте, определенную квоту пропускной способности кабеля и обязательства по инвестициям.

Запуск энергетического коридора «Каспий — Черное море — Европа» (Black Sea Energy), объединяющего Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, запланирован на 2032 год.

