И завтра в Азербайджане дожди

14 августа в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых районах возможен кратковременный дождь, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-25 °C, днем 29-33 °C.

В районах страны местами ожидаются дожди, грозы, интенсивные ливни и град. Ночью и утром в горах возможен туман. Восточный ветер в ряде районов временами усилится. Температура воздуха ночью будет 20-24 °C, днем — 30-35 °C.