USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

И завтра в Азербайджане дожди

12:59 833

14 августа в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем в некоторых районах возможен кратковременный дождь, будет дуть северо-восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 22-25 °C, днем 29-33 °C.

В районах страны местами ожидаются дожди, грозы, интенсивные ливни и град. Ночью и утром в горах возможен туман. Восточный ветер в ряде районов временами усилится. Температура воздуха ночью будет 20-24 °C, днем — 30-35 °C.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 838
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4377
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1112
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4841
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9348
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5832
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6147
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3649
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2167
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1166
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6717

