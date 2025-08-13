Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»

Украина готова рассмотреть возможность перемирия с Россией в небе, заявил в интервью Corriere della Sera советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Украина готова обсуждать этот сценарий как отправную точку для реалистичных переговоров. Потому что любое перемирие, особенно всеобщее, — это начало, с которого можно вести диалог», — отметил он.

По словам Подоляка, США предложили полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиаракетных ударов и атак дронов, но Россия не приняла подобных предложений.

Как ранее сообщили источники The Economist, перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил «ограниченное перемирие в Украине» — в воздухе и на море. Встреча пройдет 15 августа на Аляске.

Подоляк, говоря о предстоящих контактах Путина и Трампа, настаивает на необходимости проведения трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. «Как можно решать украинские вопросы без Украины и без Зеленского?» — спрашивает он.

На присутствии украинского лидера на этой встрече настаивает и Европа. Но Белый дом отмечал, что пока на саммите будет присутствовать только одна вовлеченная в конфликт сторона.