USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»

13:02 1112

Украина готова рассмотреть возможность перемирия с Россией в небе, заявил в интервью Corriere della Sera советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Украина готова обсуждать этот сценарий как отправную точку для реалистичных переговоров. Потому что любое перемирие, особенно всеобщее, — это начало, с которого можно вести диалог», — отметил он.

По словам Подоляка, США предложили полноценное прекращение огня, включающее отказ от авиаракетных ударов и атак дронов, но Россия не приняла подобных предложений.

Как ранее сообщили источники The Economist, перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Владимир Путин предложил «ограниченное перемирие в Украине» — в воздухе и на море. Встреча пройдет 15 августа на Аляске.

Подоляк, говоря о предстоящих контактах Путина и Трампа, настаивает на необходимости проведения трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. «Как можно решать украинские вопросы без Украины и без Зеленского?» — спрашивает он.

На присутствии украинского лидера на этой встрече настаивает и Европа. Но Белый дом отмечал, что пока на саммите будет присутствовать только одна вовлеченная в конфликт сторона.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 839
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4378
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1113
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4841
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9349
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5834
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6147
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3651
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2167
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1166
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6717

ЭТО ВАЖНО

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 839
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4378
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1113
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4841
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9349
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5834
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6147
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3651
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2167
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1166
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6717
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться