Российские хакеры получили доступ к судебным тайнам США

Американские следователи выявили доказательства, указывающие на причастность России к взлому федеральной системы хранения судебных документов в США, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

При этом издание не уточняет, о каких именно доказательствах идет речь. Взлом, обнаруженный в начале августа, затронул систему, содержащую конфиденциальные материалы, включая данные об информаторах, участвовавших в уголовных делах, а также о подозреваемых в преступлениях против национальной безопасности. Источники отмечают, что хакеров интересовали уголовные дела в Нью-Йорке и других городах, при этом в ряде документов фигурировали лица с русскими и восточноевропейскими фамилиями.

Ранее администраторы судебной системы уведомили Министерство юстиции и глав федеральных судов о том, что «искусные киберпреступники» получили доступ к защищенным записям и рекомендовали срочно удалить из системы наиболее конфиденциальные документы.

Ответственность за взлом пока не установлена, также неизвестно, участвовали ли в атаке другие государства, которые, по данным NYT, в течение многих лет пытались проникнуть в систему. Административное управление судов США и Минюст отказались от комментариев.