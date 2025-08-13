USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В Армении объяснили, почему Пашинян не поедет в Кыргызстан

13:10 1236

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 14-15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян.

По ее словам, это связано с тем, что Пашинян с 12 по 15 августа включительно будет находиться в отпуске.

Армению на заседании представит вице-премьер Мгер Григорян.

В ходе заседания будут рассмотрены программа развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС, транспортная политика государств-членов на 2024-2026 годы, концепция развития общего рынка лекарств и медицинских изделий и т.д.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 840
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4385
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1113
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4843
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9352
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5839
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6148
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3659
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2169
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1167
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6718

