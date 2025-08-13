В Армении объяснили, почему Пашинян не поедет в Кыргызстан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в заседании Евразийского межправительственного совета стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится 14-15 августа в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

По ее словам, это связано с тем, что Пашинян с 12 по 15 августа включительно будет находиться в отпуске.

Армению на заседании представит вице-премьер Мгер Григорян.

В ходе заседания будут рассмотрены программа развития биржевых торгов в рамках ЕАЭС, транспортная политика государств-членов на 2024-2026 годы, концепция развития общего рынка лекарств и медицинских изделий и т.д.