Израиль утвердил план наступления в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления израильских войск в секторе Газа. Она была озвучена на сегодняшнем совещании, в котором участвовали представители Службы общей безопасности (ШАБАК) и другие высокопоставленные командиры.

В сообщении армии Израиля говорится, что «в ходе обсуждения были представлены действия Армии обороны Израиля, включая операции в районе Зейтуна, которые начались вчера. Кроме того, в соответствии с директивой политического эшелона была представлена и одобрена центральная концепция плана для следующих этапов в секторе Газа».

7 августа военно-политический кабинет Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Список военных целей расширили на два пункта: становление «израильского контроля безопасности» в анклаве и формирование «альтернативного гражданского управления». Это стало ответом на отказ палестинского ХАМАС от переговоров по освобождению израильских заложников.