Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Израиль утвердил план наступления в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил основную концепцию плана наступления израильских войск в секторе Газа. Она была озвучена на сегодняшнем совещании, в котором участвовали представители Службы общей безопасности (ШАБАК) и другие высокопоставленные командиры.

В сообщении армии Израиля говорится, что «в ходе обсуждения были представлены действия Армии обороны Израиля, включая операции в районе Зейтуна, которые начались вчера. Кроме того, в соответствии с директивой политического эшелона была представлена и одобрена центральная концепция плана для следующих этапов в секторе Газа».

7 августа военно-политический кабинет Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху одобрил план расширения сухопутной операции в секторе Газа. Список военных целей расширили на два пункта: становление «израильского контроля безопасности» в анклаве и формирование «альтернативного гражданского управления». Это стало ответом на отказ палестинского ХАМАС от переговоров по освобождению израильских заложников.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
Армения приняла предложение Азербайджана
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
