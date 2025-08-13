Турция и Сирия обвиняют Израиль

В Анкаре состоялась совместная пресс-конференция министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и главы МИД Сирии Асаада Хасана аш-Шибани. Об этом сообщает «Анадолу».

Выступая перед журналистами, Фидан заявил, что Израиль является одним из ключевых участников «темных событий» в сирийской провинции Эс-Сувейда. Он подчеркнул, что новая Сирия должна стать пространством мирного сосуществования всех групп населения, религий и культур, и отметил, что Анкара оказывает рекомендации в этом направлении.

Аш-Шибани, в свою очередь, обвинил Израиль в повторяющихся угрозах, которые подрывают суверенитет Сирии и создают опасность для ее граждан. Он также подчеркнул, что друзы являются неотъемлемой частью сирийского общества и опроверг заявления Тель-Авива о якобы намерениях Дамаска игнорировать эту общину.