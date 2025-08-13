Израиль нашел, куда переселить жителей Газы

Израиль ведет переговоры с властями Южного Судана о возможности переселения палестинцев из сектора Газа, сообщает агентство AP. По данным шести источников, знакомых с вопросом, встречи состоялись, однако степень прогресса обсуждений остается неизвестной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что поддерживает идею президента США Дональда Трампа о переселении части населения Газы через так называемую «добровольную миграцию». Ранее Израиль выдвигал аналогичные предложения и другим африканским странам, включая Судан и Сомали.

Палестинцы, правозащитные организации и большая часть международного сообщества критикуют подобные инициативы, считая их попыткой насильственного изгнания и нарушением международного права.

Министерство иностранных дел Израиля отказалось от комментариев, а южносуданский министр иностранных дел не ответил на запросы журналистов. В Госдепартаменте США отметили, что не комментируют частные дипломатические переговоры.