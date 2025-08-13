Путин едет на Аляску в хорошем настроении

Президент России Владимир Путин прибудет на пятничный саммит с президентом США Дональдом Трампом на фоне продвижения российских войск в Украине и уверенности в своих позициях. По данным СМИ, его будет сопровождать глава МИД Сергей Лавров.

Как пишет Bloomberg, Кремль будет стремиться использовать эти успехи для получения значительных территориальных уступок в обмен на прекращение огня.

По данным телеграм-каналов, российские войска прорвали украинскую оборону в районе сел на подступах к Доброполью в Донецкой области и пытаются выйти на дорогу к Краматорску. Хотя прорыв был частичным, ситуация на фронте в Донецкой и Запорожской областях остается напряженной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва пытается создать впечатление, будто «Россия наступает, а Украина проигрывает» накануне встречи на Аляске. Он подчеркнул, что Киев не уступит никаких территорий, поскольку для россиян Донбасс - это плацдарм для будущего нового наступления.