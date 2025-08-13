Турция задержала разыскиваемого Интерполом азербайджанца

В турецком Мерсине жандармерия задержала гражданина Азербайджана А.Ж., находившегося в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола, сообщает DHA.

По информации правоохранителей, оперативные данные поступили в отдел уголовного розыска жандармерии (JASAT) провинции о перемещении А.Ж. из Антальи в Мерсин. На их основе автомобиль подозреваемого был остановлен в районе Силифке, после чего А.Ж. арестовали.

По завершении всех оперативно-следственных мероприятий жандармерия передала задержанного Главному управлению миграционной службы Турции в рамках процедуры экстрадиции.