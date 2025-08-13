USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Турция задержала разыскиваемого Интерполом азербайджанца

13:41 616

В турецком Мерсине жандармерия задержала гражданина Азербайджана А.Ж., находившегося в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола, сообщает DHA.

По информации правоохранителей, оперативные данные поступили в отдел уголовного розыска жандармерии (JASAT) провинции о перемещении А.Ж. из Антальи в Мерсин. На их основе автомобиль подозреваемого был остановлен в районе Силифке, после чего А.Ж. арестовали.

По завершении всех оперативно-следственных мероприятий жандармерия передала задержанного Главному управлению миграционной службы Турции в рамках процедуры экстрадиции.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 854
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4397
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1118
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4846
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9362
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5854
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6149
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3671
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2170
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1168
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6720

