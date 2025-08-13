USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Лариджани в Бейруте, но ему там не рады

13:51 310

Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи откажется от встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на фоне недовольства Бейрута критикой Тегерана в адрес усилий по разоружению движения «Хезболла». Об этом сообщают ливанские СМИ.

«Премьер-министр Ливана Наваф Салам передаст иранской стороне недовольство правительства высказываниями официальных лиц Ирана, отвергающих разоружение «Хезболлы», которое в Бейруте расценивают как откровенное вмешательство во внутренние дела страны», – пишет издание Hona Lebanon со ссылкой на источники.

Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани уже прибыл в Бейрут и сейчас встречается с президентом Ливана Джозефом Ауном. Лариджани по прибытии в ливанскую столицу пообещал, что Тегеран «продолжит поддерживать Ливан и защищать его интересы».

На прошлой неделе ливанские власти поручили армии заняться разоружением «Хезболлы», что вызвало резкую критику со стороны Тегерана.

Другое ливанское издание – Al-Liwaa – сообщило, что министр иностранных дел Юсуф Раджи не намерен встречаться с Лариджани и предпочел бы, чтобы тот вовсе не приезжал в Бейрут.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 854
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4398
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1118
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4846
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9363
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5855
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6150
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3672
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2170
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1168
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6720

ЭТО ВАЖНО

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 854
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4398
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1118
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4846
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9363
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5855
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6150
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3672
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2170
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1168
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6720
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться