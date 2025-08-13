Лариджани в Бейруте, но ему там не рады

Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи откажется от встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на фоне недовольства Бейрута критикой Тегерана в адрес усилий по разоружению движения «Хезболла». Об этом сообщают ливанские СМИ.

«Премьер-министр Ливана Наваф Салам передаст иранской стороне недовольство правительства высказываниями официальных лиц Ирана, отвергающих разоружение «Хезболлы», которое в Бейруте расценивают как откровенное вмешательство во внутренние дела страны», – пишет издание Hona Lebanon со ссылкой на источники.

Между тем секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани уже прибыл в Бейрут и сейчас встречается с президентом Ливана Джозефом Ауном. Лариджани по прибытии в ливанскую столицу пообещал, что Тегеран «продолжит поддерживать Ливан и защищать его интересы».

На прошлой неделе ливанские власти поручили армии заняться разоружением «Хезболлы», что вызвало резкую критику со стороны Тегерана.

Другое ливанское издание – Al-Liwaa – сообщило, что министр иностранных дел Юсуф Раджи не намерен встречаться с Лариджани и предпочел бы, чтобы тот вовсе не приезжал в Бейрут.