Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Эстонский банкир потерял криптокошелек с миллиардом долларов

14:03 275

Соучредитель одного из крупнейших частных банков Эстонии LHV Bank Рейн Лохмус потерял доступ к криптокошельку с Ethereum на сумму $1,16 млрд по текущему курсу, сообщает РБК.

В 2015 году он вложил $75 тыс. в криптовалюту во время первичного размещения монет (ICO) — способа привлечения инвестиций, при котором проекты выпускают и продают новые цифровые токены, похожий на IPO на фондовом рынке. Однако спустя время Лохмус утратил ключ к кошельку и не смог восстановить доступ. В 2023 году он объяснил, что в середине 2010-х аппаратные кошельки еще не были широко распространены, и вопросы безопасного хранения цифровых активов волновали немногих.

Похожая история произошла с британцем Джеймсом Хауэллсом, который потерял жесткий диск с ключами от биткоинов на сумму свыше $900 млн. В 2009 году он намайнил более 7,5 тыс. биткоинов, а спустя четыре года его девушка случайно выбросила диск. Хауэллс пытался получить разрешение на раскопки свалки в Ньюпорте, где, по его мнению, находится носитель, но в 2024 году суд запретил поиски, а апелляция была отклонена. Мужчина предлагал выкупить участок, однако власти ограничили доступ и выставили охрану. На этой неделе он принял решение прекратить поиски.

Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 859
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 4404
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1118
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 4846
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 9365
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу ОБНОВЛЕНО 13:27
13:27 5860
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6150
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 3678
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
Трампа выдвигают на Нобелевскую премию мира: кто его поддерживает?
11:57 2171
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
Сирия готовится к большой операции против непослушных курдов
11:35 1168
Путин сказал рост, значит рост
Путин сказал рост, значит рост по стойке смирно
12 августа 2025, 23:32 6721

