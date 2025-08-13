Эстонский банкир потерял криптокошелек с миллиардом долларов

В 2015 году он вложил $75 тыс. в криптовалюту во время первичного размещения монет (ICO) — способа привлечения инвестиций, при котором проекты выпускают и продают новые цифровые токены, похожий на IPO на фондовом рынке. Однако спустя время Лохмус утратил ключ к кошельку и не смог восстановить доступ. В 2023 году он объяснил, что в середине 2010-х аппаратные кошельки еще не были широко распространены, и вопросы безопасного хранения цифровых активов волновали немногих.

Похожая история произошла с британцем Джеймсом Хауэллсом, который потерял жесткий диск с ключами от биткоинов на сумму свыше $900 млн. В 2009 году он намайнил более 7,5 тыс. биткоинов, а спустя четыре года его девушка случайно выбросила диск. Хауэллс пытался получить разрешение на раскопки свалки в Ньюпорте, где, по его мнению, находится носитель, но в 2024 году суд запретил поиски, а апелляция была отклонена. Мужчина предлагал выкупить участок, однако власти ограничили доступ и выставили охрану. На этой неделе он принял решение прекратить поиски.