Керим Велиев в Пакистане

В рамках визита Велиев сегодня посетил Генеральный штаб Вооруженных сил Пакистана (GHQ) и встретился с фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром, начальником Генштаба армии (COAS).

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба азербайджанской армии Керим Велиев находится с визитом в Пакистане, сообщает Министерство обороны Пакистана.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая региональную и глобальную безопасность, а также укрепление двустороннего оборонного сотрудничества. Фельдмаршал Мунир подтвердил неизменную поддержку Пакистаном Азербайджана и подчеркнул братские связи между странами, а также поздравил Баку с парафированием мирного соглашения с Арменией.

Велиев отметил высокий профессионализм пакистанских вооруженных сил, особенно успешное проведение операций "Йом-и-Марка-и-Хак" и "Буньян уль-Марсус", подчеркнув приверженность Азербайджана дальнейшему укреплению сотрудничества с Исламабадом в сфере обороны и безопасности.