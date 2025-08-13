USD 1.7000
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ

14:34 1816

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк рассказал, что российский криминальный авторитет Армен Саркисян планировал его ликвидацию и одного из его заместителей, однако не успел это сделать, поскольку погиб при взрыве в холле многоэтажного дома в Москве.

В интервью телеканалу «Мы-Украина», опубликованном 12 августа, Малюк не стал подтверждать, что ликвидация Саркисяна и генерал-лейтенанта ВС РФ Игоря Кириллова была делом украинских спецслужб.

По словам главы СБУ, Саркисян основал на оккупированной территории Донецкой области частную военную армию «Арбат», которую также называли «Арменбатом». «Это те, кто на территории (так называемой) «ДНР» работали против Сил обороны», — пояснил Малюк.

Он добавил, что частная армия Саркисяна действовала и в Курской области России. Во время Евромайдана 2013–2014 годов Саркисян возглавлял силовое крыло Виктора Януковича. «Это тот, на чьих руках кровь наших ни в чем не повинных граждан», — подчеркнул Малюк.

Кроме того, Саркисян, по словам главы СБУ, был резидентом Федеральной службы безопасности РФ среди преступников и представлял их интересы. Он работал с центральным аппаратом ФСБ и Главным управлением ведомства по Московской области. Малюк отметил, что Саркисян был причастен к планированию его убийства. «Это тот, кто планировал и мою ликвидацию, и одного из моих заместителей, правда, не успел», — сказал он.

Малюк добавил, что не будет ничего дополнительно комментировать относительно взрыва в одном из элитных жилых комплексов в Москве, в результате которого погиб Саркисян.

Армена Саркисяна ликвидировали 3 февраля 2025 года в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Взрыв произошел, когда он заходил в подъезд с охранником. Российские СМИ сообщили, что Саркисян получил тяжелые ранения и скончался в больнице в тот же день.

Глава СБУ также рассказал, что россияне «с самого начала войны пытаются его убить, начиная с первого подрыва Крымского моста на день рождения президента России, а после операции «Паутина» — особенно активно». «Если говорить о конкретике, то пробуют вычислять места ЗКП (запасные командные пункты) в регионах, куда я выезжаю периодически», — отметил Малюк.

Он добавил, что в одном из таких случаев россияне применяли баллистику по ЗКП, который он должен был посетить. «Но я перед вами, сижу, жив, здоров, улыбаюсь, все нормально», — заключил Василий Малюк.

