Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

МИД России о «Зангезуре Трампа»: а как же российские пограничники?

14:42

При разблокировке путей коммуникации через Сюникскую область нужно считаться с присутствием российских пограничников. Так заявил на брифинге журналистам заместитель директора департамента информационной политики МИД России Алексей Фадеев, комментируя трехстороннюю декларацию, подписанную в Вашингтоне 8 августа лидерами Азербайджана, Армении и США.

По словам Фадеева, Россия считает «актуальными» трехсторонние договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России 2020-2022 годов, поскольку ни одна из сторон не объявляла о выходе из этих договоренностей.

Говоря о проекте транспортного коридора, который получит название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», то, как заявил Фадеев, «МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован…»

«Также мы указывали, что необходимо считаться с теми факторами, как членство Армении в ЕАЭС и присутствие российских пограничников в Сюникской области. Их следует учитывать при проработке принятия решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе», - добавил Фадеев. 

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали 8 августа в Вашингтоне совместную декларацию, которую также подписал президент США Дональд Трамп в качестве свидетеля. Согласно декларации, Армения предоставит США на 99 лет эксклюзивные права на развитие «Маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) — дороги между Нахчываном и Азербайджаном через Сюникскую область. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. 

