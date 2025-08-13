USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Пакистан углубляет сотрудничество с Азербайджаном

Президент Пакистана Асиф Али Зардари вновь подтвердил решимость страны развивать братские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и стремлениях, сообщает пакистанское агентство Associated Press of Pakistan.

Он сделал эти заявления во время встречи с послом Азербайджана в Пакистане Хазаром Фархадовым, который прибыл в его резиденцию «Айван-е-Садр».

Зардари отметил, что Пакистан рассматривает Азербайджан как ключевого партнера и намерен расширять двустороннее сотрудничество, особенно в сфере торговли, экономики и транспортного сообщения. Он подчеркнул, что укрепление торговых связей, развитие инвестиционного партнерства и улучшение региональной транспортной доступности приблизят две страны и будут способствовать общему процветанию.

Президент поздравил посла с подписанием исторического мирного соглашения с Арменией и попросил передать поздравления президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана. По его словам, соглашение принесет региону долгосрочный мир, стабильность и процветание. Зардари добавил, что Пакистан выступает за решение проблем и конфликтов мирными средствами на основе взаимопонимания и уважения.

Он также поблагодарил Азербайджан за неизменную поддержку справедливого дела народа незаконно оккупированных Индией Джамму и Кашмира, особенно в рамках его участия в Контактной группе ОИС.

