Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

США предложили Сирии путь к спасению, но с оговоркой

14:48 621

США готовы помочь новым властям Сирии в социально-экономическом восстановлении в обмен на изменение политики Дамаска в отношении этноконфессиональных меньшинств, сообщает эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предложение было озвучено на трехсторонней встрече представителей Сирии, США и Иордании, состоявшейся 12 августа в Аммане. «Американская идея заключается в формировании группы государств, которые способствовали бы смене курса Дамаска. Никто не хочет дальнейшей дестабилизации в Сирии, даже Израиль», – отметил один из собеседников издания.

Согласно информации газеты, Вашингтон предлагает Дамаску использовать более инклюзивный подход к формированию правительства и структур безопасности арабской республики. США ожидают, что сирийские власти исключат радикалов из силовых ведомств, сократят влияние вооруженных группировок и заменят бывших полевых командиров на госдолжностях профессиональными управленцами.

Кроме того, американская сторона настаивает на выводе подконтрольных Дамаску подразделений из южной провинции Эс-Сувейда, которая все еще остается блокированной на фоне недавних столкновений между бедуинами и друзами. По данным источников, одно из ключевых требований США – обеспечение условий для возвращения местного населения к нормальной жизни.

Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 991
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 1219
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу обновлено 13:27
13:27 8002
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 10688
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 1822
Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 2526
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 6702
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1729
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5039
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6456
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 4919

