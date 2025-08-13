США предложили Сирии путь к спасению, но с оговоркой

США готовы помочь новым властям Сирии в социально-экономическом восстановлении в обмен на изменение политики Дамаска в отношении этноконфессиональных меньшинств, сообщает эмиратская газета The National со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что предложение было озвучено на трехсторонней встрече представителей Сирии, США и Иордании, состоявшейся 12 августа в Аммане. «Американская идея заключается в формировании группы государств, которые способствовали бы смене курса Дамаска. Никто не хочет дальнейшей дестабилизации в Сирии, даже Израиль», – отметил один из собеседников издания.

Согласно информации газеты, Вашингтон предлагает Дамаску использовать более инклюзивный подход к формированию правительства и структур безопасности арабской республики. США ожидают, что сирийские власти исключат радикалов из силовых ведомств, сократят влияние вооруженных группировок и заменят бывших полевых командиров на госдолжностях профессиональными управленцами.

Кроме того, американская сторона настаивает на выводе подконтрольных Дамаску подразделений из южной провинции Эс-Сувейда, которая все еще остается блокированной на фоне недавних столкновений между бедуинами и друзами. По данным источников, одно из ключевых требований США – обеспечение условий для возвращения местного населения к нормальной жизни.