Беглого олигарха возвращают в Молдову

Суд в Греции удовлетворил запрос об экстрадиции беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка в Молдову. Его обвиняют в отмывании 20 млрд долларов.

Выдачи Плахотнюка требовала и Россия, где он также проходит по уголовному делу об отмывании денег. Однако молдавские правоохранители заявили, что это может быть попытка обеспечить Плахотнюку защиту и свободу.

Владимир Плахотнюк — фигура, активно участвовавшая в молдавской политике 2010-х годов. Его связывали с влиянием на правительство, парламент и силовые структуры. В 2015 году экс-премьер Ион Стурза заявил: «Молдова — это государство, захваченное и управляемое Плахотнюком».

В 2019 году после политического кризиса и отставки кабинета Павла Филипа Плахотнюк покинул страну. В отношении него были возбуждены уголовные дела, включая обвинения в отмывании денежных средств, организации наркосетей и попытках убийства. Оба государства — Молдова и Россия — направили запросы на его экстрадицию.

Журналисты The Insider получили документы, включая паспорта, данные о перелетах и материалы прослушки, свидетельствующие о том, что Плахотнюк приезжал в Россию под именем Михаила Таушанова. Эти визиты совпадали с периодом его нахождения в международном розыске. В Москве его встречали представители органов власти, в том числе заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Первая зафиксированная встреча с Козаком состоялась 4 июня 2024 года. Плахотнюк прилетел из Дубая, разместился в гостинице «Националь» и три дня находился в номере. Его передвижение обеспечивалось автомобилем без опознавательных знаков.

22 июля 2025 года Плахотнюк был задержан в Греции. После этого Молдова и Россия направили запросы на его экстрадицию. В Молдове рассматривают возможность того, что российский запрос может иметь целью не наказание, а перемещение Плахотнюка на территорию России. При задержании у него было обнаружено более двадцати поддельных документов, включая паспорта Украины, России и Болгарии, один из которых оформлен на имя Михаила Таушанова.