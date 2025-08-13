Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи

Азербайджан передал Украине новый пакет гуманитарной помощи, включающий электрооборудование на сумму $2 млн.
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву и правительству страны.
🇺🇦🤝🇦🇿— Yuriy Husyev (@Husyev) August 13, 2025
Azerbaijan sends a new shipment of humanitarian aid — generators, transformers & cables — to help restore Ukraine’s energy system after Russian attacks.
Heartfelt thanks to President @presidentaz , the Government & the people of Azerbaijan! @UKRinAZE pic.twitter.com/h6P2wO1mar
По словам дипломата, поставленное оборудование будет использовано для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Гусев отметил, что это уже второй подобный гуманитарный пакет, направленный Баку в 2025 году.
«Это очень важная и столь необходимая помощь для Украины. Мы высоко ценим последовательную поддержку Азербайджана, особенно в период тяжелых испытаний. Украина, в свою очередь, неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — подчеркнул посол.
Напомним, 11 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству энергетики $2 млн для закупки и отправки в Украину электрооборудования отечественного производства.