Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, выразив признательность президенту Ильхаму Алиеву и правительству страны.

По словам дипломата, поставленное оборудование будет использовано для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Гусев отметил, что это уже второй подобный гуманитарный пакет, направленный Баку в 2025 году.

«Это очень важная и столь необходимая помощь для Украины. Мы высоко ценим последовательную поддержку Азербайджана, особенно в период тяжелых испытаний. Украина, в свою очередь, неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана», — подчеркнул посол.

Напомним, 11 августа президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству энергетики $2 млн для закупки и отправки в Украину электрооборудования отечественного производства.