СБУ разоблачила священника – агента России

Служба безопасности Украины разоблачила в Запорожье агентурную сеть, которую возглавлял настоятель одного из местных храмов Украинской православной церкви Московского патриархата. Священника и его сообщника взяли под стражу.

По данным следствия, во время проповедей клирик публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и действия российских военных, а также подыскивал среди прихожан лиц с пророссийскими взглядами. Впоследствии он начал вербовать их для работы на спецслужбы России.

СБУ вышла на него после задержания российского корректировщика огня, уже осужденного за шпионаж. На допросе тот сообщил о роли священника в разведывательной деятельности.

Следствие установило, что клирик завербовал 41-летнего мобилизованного, служившего в одной из местных воинских частей. Военный передавал российской разведке сведения о расположении, численности и вооружении украинских подразделений на Запорожском направлении, включая данные о своем батальоне, соседних частях и документацию по новым формированиям.

Оба подозреваемых действовали под координацией резидента 316-го разведцентра ГРУ РФ — бывшего правоохранителя из Запорожья, перебравшегося на оккупированную территорию и начавшего работать на Россию.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные устройства и компьютерная техника с доказательствами, а у священника — российский паспорт, боеприпасы к автомату Калашникова и холодное оружие.

Суд оставил обоих под стражей без права внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.