«Мечта» сделала Украину своим предвыборным оружием

Правящая политическая партия Грузии «Грузинская мечта» включила в свой предвыборный ролик кадры с военными действиями из Украины, пишут украинские СМИ.

Предвыборный ролик длительностью около минуты, опубликованный в соцсетях, построен на контрасте разрушений в Украине и мирной жизни в Грузии. Экран поделен на две части: слева — кадры боевых действий, руин населенных пунктов и военные кладбища, справа — достопримечательности и живописные пейзажи Грузии. Подпись видео гласит: «Нет войне! Выбирай мир!»

Рекламная кампания партии приурочена к местным выборам в Грузии, которые запланированы на 4 октября. Жителям предстоит выбирать мэров и депутатов местных представительных органов — сакребуло. Голосование пройдет в 64 муниципалитетах по всей стране. Избирательная кампания официально стартовала 5 августа.

Примечательно, что подобное видео с игрой на контрасте между Украиной и Грузией «Грузинская мечта» уже публиковала перед парламентскими выборами в сентябре прошлого года. МИД Украины тогда резко осудил ролик.