USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

«Мечта» сделала Украину своим предвыборным оружием

видео
15:02 704

Правящая политическая партия Грузии «Грузинская мечта» включила в свой предвыборный ролик кадры с военными действиями из Украины, пишут украинские СМИ.

Предвыборный ролик длительностью около минуты, опубликованный в соцсетях, построен на контрасте разрушений в Украине и мирной жизни в Грузии. Экран поделен на две части: слева — кадры боевых действий, руин населенных пунктов и военные кладбища, справа — достопримечательности и живописные пейзажи Грузии. Подпись видео гласит: «Нет войне! Выбирай мир!»

Рекламная кампания партии приурочена к местным выборам в Грузии, которые запланированы на 4 октября. Жителям предстоит выбирать мэров и депутатов местных представительных органов — сакребуло. Голосование пройдет в 64 муниципалитетах по всей стране. Избирательная кампания официально стартовала 5 августа.

Примечательно, что подобное видео с игрой на контрасте между Украиной и Грузией «Грузинская мечта» уже публиковала перед парламентскими выборами в сентябре прошлого года. МИД Украины тогда резко осудил ролик.

Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 996
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 1227
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу обновлено 13:27
13:27 8009
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 10689
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 1827
Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 2529
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 6708
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1731
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5041
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6457
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 4922

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 996
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 1227
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу обновлено 13:27
13:27 8009
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 10689
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 1827
Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 2529
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 6708
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1731
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5041
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6457
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 4922
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться