Полиция Баку сорвала план наркоторговцев

В Хатаинском и Бинагадинском районах Баку сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 15 кг наркотиков, сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции были задержаны ранее судимые 29-летние Роял Мамедов и Джавад Мамедов. В их квартире и автомобиле обнаружили 15,46 кг марихуаны с добавками и электронные весы для продажи наркотиков.

Выяснилось, что задержанные вступили в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, получили наркотики из тайников и планировали распространение в заранее определенных точках.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде ареста.