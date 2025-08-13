Полиция Баку сорвала план наркоторговцев

USD 1.7000
В Хатаинском и Бинагадинском районах Баку сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота более 15 кг наркотиков, сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

В ходе операции были задержаны ранее судимые 29-летние Роял Мамедов и Джавад Мамедов. В их квартире и автомобиле обнаружили 15,46 кг марихуаны с добавками и электронные весы для продажи наркотиков.

Выяснилось, что задержанные вступили в преступный сговор с гражданином Ирана, личность которого устанавливается следствием, получили наркотики из тайников и планировали распространение в заранее определенных точках.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал для задержанных меру пресечения в виде ареста.

Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
Азербайджан отправил в Украину новую партию гумпомощи
14:51 996
Беглого олигарха возвращают в Молдову
Беглого олигарха возвращают в Молдову
14:51 1229
Россия прорывается к украинскому городу
Россия прорывается к украинскому городу обновлено 13:27
13:27 8010
Украинцы атаковали «Дружбу»
Украинцы атаковали «Дружбу» обновлено 12:46
12:46 10689
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
Саркисян готовил ликвидацию главы СБУ
14:34 1828
Путин едет на Аляску в хорошем настроении
Путин едет на Аляску в хорошем настроении Bloomberg
13:39 2531
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
Дипломатический источник: Наджмеддина Садыкова вывезли в Турцию на допрос
12:12 6709
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
Россия не хочет прекращать войну и подсовывает «воздушное перемирие»
13:02 1731
Другие времена… Для России, Украины и США
Другие времена… Для России, Украины и США наша аналитика; все еще актуально
04:29 5041
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо!
Индийцы вместо палестинцев. И кормить не надо! наш комментарий; все еще актуально
00:23 6457
Армения приняла предложение Азербайджана
Армения приняла предложение Азербайджана
12:03 4922
