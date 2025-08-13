USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Трамп не бросит Украину, даже если переговоры с Путиным провалятся

США продолжат продавать оружие странам НАТО для Украины, несмотря на возможные неудачи в переговорах с РФ, сообщает Axios со ссылкой на источники.

«Даже если дипломатические усилия не будут иметь успеха, [президент США Дональд] Трамп продолжит продавать оружие странам НАТО для Украины», – отметил американский чиновник.

Он подчеркнул, что, несмотря на то что риторика Трампа иногда звучит пророссийской, она объясняется его верой в то, что такие сообщения способствуют заключению сделки с Россией. По мнению источника, Трамп «зол» на российского коллегу Владимира Путина, и ему это «надоело».
Собеседник Axios добавил, что администрация Трампа в последние месяцы склоняется к мнению, что Вашингтон и союзники при необходимости могут ослабить российскую экономику за считанные дни.

«Есть больше способов уничтожить Украину. Но если ему придется выбирать сторону, Трамп начнет бить по российской экономике», – пояснил высокопоставленный американский чиновник.

