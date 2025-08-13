USD 1.7000
EUR 1.9864
RUB 2.1384
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Пять требований Украины перед встречей Трампа и Путина

15:24

В преддверии встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске Украина и ее европейские союзники пытаются обозначить красные линии, опасаясь, что Вашингтон может пожертвовать интересами Киева ради имиджевой «мирной» сделки и Нобелевской премии для Трампа.

Об этом пишет Politico.

Издание отмечает, что у Украины есть пять ключевых требований в рамках урегулирования войны с Россией.

Украина намерена добиваться соглашения, которое обеспечит устойчивое перемирие без предварительных территориальных уступок. Киев готов обсуждать сложные вопросы границ только после прекращения огня, тогда как Москва настаивает на отводе войск до объявления перемирия.

Отдельно украинская сторона поднимает вопрос репараций. Киев хочет, чтобы Москва компенсировала причиненный ущерб.

Как пишет Politico, он оценивается в сумму от $500 млрд до $1 трлн, в то же время в руках Европы есть по меньшей мере $200 млрд замороженных российских активов.

Важным условием для Киева остаются и гарантии безопасности. Если раньше Украина настаивала на членстве в НАТО, то теперь, когда Трамп исключил такой сценарий, Киев хочет получить что-то взамен. Зеленский отмечал, что, пока его страна не получит таких гарантий, санкции против России должны сохраняться.

Еще одно требование касается сохранения санкций. Есть опасения, что Трамп может снять их. Россия требует отмены незаконных, по ее мнению, ограничений.

Возвращение военнопленных и детей. Обмен пленными — фактически единственный вопрос, по которому Москва и Киев смогли достичь результатов в ходе последних прямых переговоров в Стамбуле. Этим летом активизировались обмены как пленными, так и телами погибших военных.

